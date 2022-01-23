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Технология строительства домов от компании ТЁПЛЫЙ ДОМ

Технология строительства домов от компании ТЁПЛЫЙ ДОМ

Технология строительства домов от компании «Тёплый дом»: несъемная опалубка, блоки Brisolit.

Что нам стоит дом построить? Поставим блоки Brisolit, будем жить! Примерно так легко и просто строит ваши дома компания «Тёплый дом».

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Загородный дом. 7 – 10 апреля 2022. ВДНХ

Загородный дом. 7 – 10 апреля 2022. ВДНХ

Уже в 35-й раз в Москве соберутся профессионалы загородной жизни – с 7 по 10 апреля на территории ВДНХ пройдёт юбилейная выставка «Загородный дом». Дважды в год, весной и осенью, выставка объединяет специалистов- строителей загородных домов, отделочных материалов и инженерных систем.

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Подключить дом к электричеству за 75 000 рублей вместо 550

Подключить дом к электричеству за 75 000 рублей вместо 550

Дорогое удовольствие: с июля 2022 стоимость технологического подключения частных домов к электросетям увеличится в 136 раз – с 550 рублей до 75 000 рублей. Произойдет это из-за того, что потребители теперь будут компенсировать часть затрат, которые компании брали на себя.

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Красивые дома. Новый строительный сезон. 17 - 20 марта 2022.

Красивые дома. Новый строительный сезон. 17 - 20 марта 2022.

С 17 по 20 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо» одновременно открылись сразу пять строительных выставок под общим названием «Красивые дома. Новый строительный сезон».

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Преимущества

Чего мы хотим вас лишить?
  • Беготни по инстанциям – бюрократии в администрации, согласования подключений к коммуникациям (газу, воде, электричеству)
  • Необходимости контролировать каждый вид работ
  • Споров с подрядчиком об увеличении цены и излишнего расхода бюджета
  • Необходимости искать десятки специалистов с разной специализацией и синхронизировать их работу
  • Поиска, торгов и закупки строительных материалов с наценкой
  • Подбора котлов, батарей, систем отопления, вентиляции и пр.
  • Проблем с внесением изменений в процессе строительства дома
  • Постоянных послегарантийных работ с доделками после основной стройки
Чем мы хотим вас порадовать?
  • Адекватностью всех участников стройки
  • Соразмерной стоимостью (уже дешевле деревянных домов)
  • Освобождённым от стройки временем (которого у вас будет в разы больше, чем при работе с кем-бы то ни было другим)
  • Увеличением свободного пространства и возможностью делать с ним всё, что душе угодно
  • Существенным повышением комфорта и качества жизни

5 элементов создания дома мечты

1. УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
3. ПОДВЕДЕНИЕ ГАЗА И ОТОПЛЕНИЯ
4. ПОДВЕДЕНИЕ ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ
5. ЕДИНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отзывы

Алексей 23.01.22

От всей нашей большой семьи говорим большое СПАСИБО компании "Тёплый дом"! Наш дом действительно получился тёплый и надёжный! Угодили всем: жене хотелось как на картинке, детям - по отдельной комнате, ну а меня, хозяина семейства, порадовало, что не выбились из заявленного бюджета и уложились в оговоренные сроки! Новый 2022 год встретили уже в новом доме! Теперь в планах дом для родителей, точно знаю, что строительство доверим компании "Тёплый дом"!

Надежда 16.03.22

Очень переживали, когда решили доверить строительство собственного дома посторонним людям... Казалось, что стройка - это огромная нервотрёпка и бесконечное увеличение бюджета! Но ребята из "Тёплого дома" развеяли наши страхи. Порадовала четкая работа всей команды: менеджеров, подрядчиков, строителей... Конечно, ездили, контролировали, не спали ночами, но в итоге наш дом мечты почти готов, в мае будем заселяться! Спасибо за честное отношение к клиентам и наш ДОМ МЕЧТЫ!

Николай 10.01.22

Красивые крепкие дома плюс адекватная цена - это о компании Теплый дом. Многих рассматривали, когда решили строиться, и готовые дома ездили смотреть, но остановились на этой строительной компании и предложенном варианте дома.
Ориентировались на отзывы и выполненнные работы. Не ошиблись, дом построен вовремя, без замечаний. Оценка - 9 из 10, всегда есть куда расти.

Дмитрий 15.02.22

Добрый день всем читателям! Хочу выразить огромную благодарность компании "Тёплый дом" и всем сотрудникам! Уже третий год живу в построенном доме и за это время не возникло никаких претензий к качеству строительства! По первому образованию я сметчик, был приятно порадован работой профессионалов при проектировании и составлении смет. Впечатления от работы с компанией остались самые благоприятные. Рекомендую всем, кто собирается строиться!

Иван 25.03.2022
Друзья внезапно стали загородными жителями, причем дом построили быстро, чуть больше, чем за полгода. У меня есть участок в 20 километрах от Москвы, никак не решался на строительство, думал, что стройка - это большая головная боль. Но друзья поделились контактами компании, которая строила их дом, а менеджеры "ТЕПЛОГО ДОМА" развеяли сомнения и очень долго вместе со мной выбирали проект будущего дома, в итоге нашли в каталоге домик с эркером и верандой и сделали заказ. В апреле приступаем к стройке, так что скоро будем планировать новоселье!

Александр Захаров 19.01.2021
Хочу поблагодарить компанию «Тёплый дом» за отличную работу по строительству одноэтажного дома 270 кв.м. "под ключ". Работу выполнили раньше срока, указанного в договоре. Большое спасибо менеджерам компании за подробную консультацию и подборку опытной бригады строителей.

Желаю процветания вашей компании, больше заказов и успехов в дальнейшей работе! Буду рекомендовать «Тёплый дом» знакомым и друзьям!
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