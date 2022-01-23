Загородный дом. 7 – 10 апреля 2022. ВДНХ
Уже в 35-й раз в Москве соберутся профессионалы загородной жизни – с 7 по 10 апреля на территории ВДНХ пройдёт юбилейная выставка «Загородный дом». Дважды в год, весной и осенью, выставка объединяет специалистов- строителей загородных домов, отделочных материалов и инженерных систем.
Подключить дом к электричеству за 75 000 рублей вместо 550
Дорогое удовольствие: с июля 2022 стоимость технологического подключения частных домов к электросетям увеличится в 136 раз – с 550 рублей до 75 000 рублей. Произойдет это из-за того, что потребители теперь будут компенсировать часть затрат, которые компании брали на себя.
Преимущества
- Беготни по инстанциям – бюрократии в администрации, согласования подключений к коммуникациям (газу, воде, электричеству)
- Необходимости контролировать каждый вид работ
- Споров с подрядчиком об увеличении цены и излишнего расхода бюджета
- Необходимости искать десятки специалистов с разной специализацией и синхронизировать их работу
- Поиска, торгов и закупки строительных материалов с наценкой
- Подбора котлов, батарей, систем отопления, вентиляции и пр.
- Проблем с внесением изменений в процессе строительства дома
- Постоянных послегарантийных работ с доделками после основной стройки
- Адекватностью всех участников стройки
- Соразмерной стоимостью (уже дешевле деревянных домов)
- Освобождённым от стройки временем (которого у вас будет в разы больше, чем при работе с кем-бы то ни было другим)
- Увеличением свободного пространства и возможностью делать с ним всё, что душе угодно
- Существенным повышением комфорта и качества жизни
5 элементов создания дома мечты
Отзывы
От всей нашей большой семьи говорим большое СПАСИБО компании "Тёплый дом"! Наш дом действительно получился тёплый и надёжный! Угодили всем: жене хотелось как на картинке, детям - по отдельной комнате, ну а меня, хозяина семейства, порадовало, что не выбились из заявленного бюджета и уложились в оговоренные сроки! Новый 2022 год встретили уже в новом доме! Теперь в планах дом для родителей, точно знаю, что строительство доверим компании "Тёплый дом"!
Очень переживали, когда решили доверить строительство собственного дома посторонним людям... Казалось, что стройка - это огромная нервотрёпка и бесконечное увеличение бюджета! Но ребята из "Тёплого дома" развеяли наши страхи. Порадовала четкая работа всей команды: менеджеров, подрядчиков, строителей... Конечно, ездили, контролировали, не спали ночами, но в итоге наш дом мечты почти готов, в мае будем заселяться! Спасибо за честное отношение к клиентам и наш ДОМ МЕЧТЫ!
Красивые крепкие дома плюс адекватная цена - это о компании Теплый дом. Многих рассматривали, когда решили строиться, и готовые дома ездили смотреть, но остановились на этой строительной компании и предложенном варианте дома.
Ориентировались на отзывы и выполненнные работы. Не ошиблись, дом построен вовремя, без замечаний. Оценка - 9 из 10, всегда есть куда расти.
Добрый день всем читателям! Хочу выразить огромную благодарность компании "Тёплый дом" и всем сотрудникам! Уже третий год живу в построенном доме и за это время не возникло никаких претензий к качеству строительства! По первому образованию я сметчик, был приятно порадован работой профессионалов при проектировании и составлении смет. Впечатления от работы с компанией остались самые благоприятные. Рекомендую всем, кто собирается строиться!
Желаю процветания вашей компании, больше заказов и успехов в дальнейшей работе! Буду рекомендовать «Тёплый дом» знакомым и друзьям!