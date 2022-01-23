Александр Захаров

Хочу поблагодарить компанию «Тёплый дом» за отличную работу по строительству одноэтажного дома 270 кв.м. "под ключ". Работу выполнили раньше срока, указанного в договоре. Большое спасибо менеджерам компании за подробную консультацию и подборку опытной бригады строителей.



Желаю процветания вашей компании, больше заказов и успехов в дальнейшей работе! Буду рекомендовать «Тёплый дом» знакомым и друзьям!